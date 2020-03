No fue el único mensaje específico que Navarro les dejó. También les dijo que la situación está cargada de incertidumbre. El Gobierno no sabe cuándo terminará la pandemia, cómo estará la economía en ese entonces y cuál será el costo que habrá que enfrentar para empezar a reactivar a los sectores productivos más castigados. Además, les preocupa el futuro inmediato de las pymes y de las empresas medianas. ¿Hasta cuándo podrán evitar suspensiones de sus trabajadores o rotación de personal?¿En qué momento podría ingresar en una etapa peor: la de los despidos? Preguntas que, por ahora, no tienen respuestas.