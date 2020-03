No se cansan en recordar que de un día para el otro, y después de mucho peregrinar para ser “repatriados” en vuelos especiales de la aerolínea de bandera, o de varias reprogramaciones de otras líneas aéreas, llegaron al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, les tomaron la temperatura y los subieron a micros o combis que ya los estaban esperando. La “cápsula sanitaria” a la que fueron sometidos -no sin algunos inconvenientes como protestas y hasta golpes a muebles y personal de la PSA- terminaría en hoteles que obviamente no tienen los espacios y comodidades de sus hogares, donde creían que transitarían, primero los 14 días de expectación ante la posible enfermedad producida por el enemigo invisible, y después por el decreto 260, y su modificatorio 287 firmado por el presidente Alberto Fernández, a través del cual se estableció el “aislamiento social obligatorio”.