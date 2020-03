El listado también lo integran condenados por delitos de corrupción. Están los ex secretarios de Transporte de la Nación Jaime y Schiavi; el empresario Báez; José María Nuñez Carmona, socio y amigo del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que no forma parte del informe y que también pidió su detención domiciliaria por el riesgo al coronavirus y porque su condena por el caso Ciccone no está firme.