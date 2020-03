Entre ellos están los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura militar. La mayoría tienen más de 65 años y problemas se salud. En el grupo de riesgo también hay alojados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), donde están ex funcionarios, empresarios y acusados de delitos de crimen organizado. Entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, de 65 y 62 años, quienes han planteado problemas de salud. De hecho, el tribunal oral que condenó a Schiavi por la tragedia de once tiene pendiente de resolución un pedido de prisión domiciliaria.