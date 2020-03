La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, realizó un paralelismo entre el gobierno de Alberto Fernández y la gestión que encabezó Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, sobre todo con relación a las políticas para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus en el país, y fue contundente: “ Gracias a dios no está el gobierno anterior, si hubiera estado no se cuántos moriríamos, no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien ", indicó.