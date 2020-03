“Entonces Fadul me lleva a Olivos y entro, no me acuerdo si como García como Pérez, que se yo, entré. Ella tenía mucha influencia con Isabel y era una figura preponderante porque era una histórica, frente a esa otra Silvana Roth. Entonces yo entro y estaba Isabel reunida en una mesa redonda con mujeres, me ve y me saluda ‘¡Hola Sobrino!’ y viene corriendo y me dice ‘¿Y cómo anda mi carta natal?’ y le digo: ‘Isabel, dejemos de lado la carta natal, tenés que renunciar, te pido por favor, Isabel. Este es un país que en cuatro o cinco años se olvida de todo, vos hacé una renuncia sanmartiniana por la unión nacional, sos Gardel en cuatro años’. Lo decía desde el corazón. Sos Gardel en cuatro años. ‘Ay’, me dice, ‘bueno, lo tengo que pensar Sobrino’ y me da un beso, un beso de cuna y yo me vuelvo. Cuando me vuelvo, Nilda Garré me estaba buscando como loca porque a su papá, que era de derecha, primer diputado en el 46, lo llamó el último Ministro del Interior (Roberto Ares), que era un histórico de Isabel, y le dice: ‘a Sobrino lo van a matar, fue un acuerdo de Isabel con el teniente coronel (RE) Adolfo Phillipeaux’”.