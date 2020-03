“Yo quiero volver a la Argentina de un esquema ascendente, la del padre que hacía que el hijo estudiara y que tuviera un futuro y trabajo, y no los plancitos y los curitas en la villa haciendo empanadas. Esa Argentina es la de la decadencia, es la pobreza extrema, es la Argentina del 60% de pobreza. Lógicamente este modelo de pobreza consolida un modelo político que se va a reelegir indefinidamente. Argentina tiene una cosmovisión de clase media ascendente. La Iglesia no puede ser únicamente de los pobres, si no, es un modelo clasista”, resaltó.