- A Marcelo D’Alessio lo vi una sola vez y me pareció una persona poco seria. No tuve ninguna relación con él. A ustedes chicos, que están aprendiendo nuestra constitución y nuestros derechos, les digo: si vos tenés relación con una persona que no sabés qué tipo de actividades tiene, que no es mi caso con D’Alessio pero estoy explicando algo general, no sería cuestionable. ¿De dónde sacaron esas cosas? A mí me parece que están armadas. Es una construcción para querer mancharme.