Sobre estos reiterados problemas habló Piumato en su discurso y también responsabilizó a Rosenkrantz: “Tenemos la emergencia, le hemos pedido a la Corte un plan estratégico. Así no se puede trabajar y vamos a controlar. Ahora se habla de un negociado que compromete al presidente de la Corte, no sabemos si es así o no. Queremos que se cambie el sistema de gestión, no queremos corrupción. Vamos a controlar para que las cosas sean transparentes” , señaló.