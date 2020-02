La reacción de Nora Cortiñas generó los referidos tuits presidenciales. Fueron disculpas, con señalamiento de no haber usado las “palabras pertinentes” y de su “compromiso” con la verdad y la Justicia. Cortiñas aceptó las explicaciones, dijo que no volvería a calificarlo como negacionista y, de todos modos, sostuvo que no existe vuelta de página entendida como borrón de la historia. Un intercambio que suponía el objetivo compartido de cerrar el tema.