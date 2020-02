No es para menos. Los memoriosos conocedores de la administración pública no recuerdan una decisión similar en los últimos años. Por ejemplo, durante el gobierno de Vidal siempre se encuadró al personal que factura dentro de lo acordado en paritarias. También se le pagó el bono de $7.000 de noviembre de 2018 en medio de la recesión y la suba descontrolada de los precios. Uno de los funcionarios que integró la mesa de toma de decisiones de la gestión de Cambiemos, repite por estas horas con cierta amargura: “ La inmensa mayoría de los gremios ahora aceptan una suma de $3.000 y antes nos puteaban a nosotros cuando les garantizamos al menos hasta las PASO no perder contra la inflación ”.