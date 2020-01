El régimen de Nicolás Maduro no permitirá el ingreso a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a Venezuela

El canciller Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que argumenta que el país no es miembro de la Organización de los Estados Americanos, que no ha invitado a la CIDH y que por lo tanto no autorizará su entrada al país