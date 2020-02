Luego aclaró que cada día se arregla aún si está encerrada en su casa. “Me visto para mí, me pinto, me pongo perfume y combino la ropa. Si esto es de un color (señaló su remera), lo de abajo es del mismo color (señaló su pantalón)”, explicó aunque reveló que no usa cremas porque “algunas salen 2.000 pesos y las arrugas ya las tengo”. Sobre el rumor y las críticas respecto a la supuesta internación en el Hospital Austral le respondió a Infobae: “Yo soy sola, si tengo que pagar para que me atienda un médico o venga a mi casa el mejor doctor, lo voy a hacer, no tengan dudas”.