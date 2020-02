En efecto, en la primera entrevista periodística que tuvo, Alberto Fernández no solo no confirmó la reunión con Bolsonaro en Montevideo, sino que puso en duda que viajara a la asunción de Lacalle Pou, poniendo frío en la relación con Brasil y con Uruguay también. Aunque en Cancillería se da otra explicación, y es que el Presidente no quiere opacar su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias con una foto con Bolsonaro.