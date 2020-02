Tras dejar la Quinta de Olivos, el ex presidente y su mujer alquilan ahora una casa en Martínez, con vista al río. La quinta Los Abrojos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde suelen pasar los fines de semana, no figura en su declaración jurada porque era de su padre Franco, fallecido el año pasado. Pese a no tener vivienda propia, declaró bienes del hogar por casi $7,4 millones.