Las negociaciones por la deuda –de manera determinante con el FMI, según los planes oficiales- no muestran por ahora un horizonte claro. Es un camino apretado, “finito”, según advierten en medios oficialistas, que también anotan cierta dureza de discurso en ascenso. ¿Un síntoma de preocupación o parte de la pulseada? No se trata tanto de Cristina Fernández de Kirchner, sino de Alberto Fernández y su círculo, aunque sin esperanzarse con una quita sustancial como la reclamada por CFK. No es la única cara: siguen las reuniones de funcionarios y técnicos, no sólo de Economía, con representantes del Fondo y el Gobierno mantiene señales de ajuste. La moneda parece en el aire.