— Es que no hay un diferendo. Me parece que hay que preguntarle al ministro de la Provincia, no a mí (risas). La tarea nuestra siempre fue coordinar y trabajar en coonjunto. Lo estamos haciendo con Santa Fe, donde estamos profundizando la coordinación y ahora estamos trabajando la articulación en el terreno de la inteligencia criminal. Creo que no hay una orientación distinta, al contrario. La provincia de Buenos Aires es un distrito que concentra un tercio de la población argentina y para nosotros es una zona muy importante. Es imprescindible que la población de este territorio, en el que vivo, esté protegida. Y el gobernador piensa exactamente lo mismo.