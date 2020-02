Como ingrediente de color en la ceremonia de recepción, se encontraba a bordo del ARA Bouchard, parte de la tripulación de la anterior unidad naval que ostentó el nombre del marino Francés Hipolito Bouchard encabezada por el ex comandante de la unidad CN Washington Barcena junto a ex oficiales y suboficiales de la unidad. El “viejo Bouchard” era un destructor clase Allen M Sumner que en 1982 formó parte de las fuerzas navales argentinas que participaron de la Gesta de Malvinas y cumplió un rol trascendental en el rescate de parte de los Náufragos del Crucero ARA “General Belgrano”. El próximo 10 de junio en la Base Naval de Mar del Plata , Barcena y sus ex subordinados donarán el pabellón de guerra que portará el nuevo “Bouchard”