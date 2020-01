—Yo le tengo mucho amor a Victoria Donda, se lo he dicho a ella siempre, yo pienso que ella nació al lado de donde estuvieron mis hermanos. Solo por eso yo realmente le tengo mucho cariño. Ahora, discriminar es cuando se le impide a otra persona ejercer sus derechos. Y eso es lo que tiene que cuidar el INADI, no lo que opinamos. Si no te gusta lo que opina Pichetto, discutilo políticamente. Pero el INADI no está para perseguir opiniones, el INADI está para que no haya bullying con los chicos en la escuela. El INADI está para que no discriminen a los pibes, es decir para que no haya portación de cara ni se discrimine. Eso es la discriminación. Porque los derechos humanos me garantizan que yo piense, Pichetto tiene el derecho de pensar como quiera, como Victoria tiene derecho a pensar como quiera. Ella ahora cumple la función de combatir, en términos culturales y también en términos de sanciones cuando haya que discriminación. Pero no puede haber semejante confusión. No se sanciona la opinión, se sanciona la discriminación. Estamos llenos en la vida cotidiana de personas que no tienen nuestros mismos derechos. Entonces yo confío en que un Instituto del Estado que cuida de la discriminación nos va a ayudar a construir una cultura del respeto, pero no sobre lo que opinamos. Porque entonces eso es censura, eso es persecución, y eso es antidemocrático.