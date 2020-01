“Yo creo que tenemos que ir a un modelo como el de Brasil, el uno por uno: un año de trabajo productivo, haciendo escuelas, viviendas, por un año de libertad y que en ese año ingrese el Estado con todo su esfuerzo para enseñarle un oficio, generarles una orientación, una educación”, dijo el funcionario en diálogo con el programa Intratables, que se emite por el canal América. En ese sentido, dijo que el Estado debe asistir a la familia del preso “porque si está desamparada en los lugares donde viven y no es atendida, los atrapa la narcocriminalidad”. “Entonces de nada sirve que hagamos un esfuerzo si no tenemos una mirada totalmente integral. Ahora, liberar presos porque no tenemos lugar sin una mirada reparadora no tiene ningún sentido”, añadió.