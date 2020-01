En la primera entrevista que el licenciado en informática que dio a un medio nacional habló mucho y contó su relación con Nisman, con detalles en apariencias menores, en su afán por mostrar cierta distancia en la relación jefe-empleado. A mediados de febrero, a menos de un mes de la muerte del fiscal, le dijo al periodista Pablo Plotkin: “Me chocaba verlo con ropa de gimnasia. De hecho, cuando fui ese sábado al departamento, me acuerdo que no me chocó. Estaba con jean y camisa, ponele. Era un tipo muy clásico para vestirse". ¿Qué finalidad tenía en esa entrevista saber los gustos de moda de Nisman? ¿Por qué Lagomarsino reveló que “ese día” no le chocó porque estaba con jean y camisa?