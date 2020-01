Fernández criticó además a los sectores que trasladan el aumento del dólar al precio final de sus mercaderías, pese a que sus industrias no están condicionadas por el valor de las divisas. “Si me decís que el precio del dólar influye en el valor de venta de un auto, lo puedo entender. Pero no tiene sentido en productos que no demandan dólares. Lo que estoy haciendo ahora es más una tarea de docencia que de reproche: esto es algo que ocurre hace muchos años en un país con un historial inflacionario tremendo donde muchos sectores empiezan a remarcar precios por las dudas”, planteó.