“Al no haberse descalificado por su invalidez el sobreseimiento firme dictado, no puede aceptarse que la santidad de la cosa juzgada llegue a ser afectada por el mecanismo de una reapertura que pone en crisis una solución liberatoria consolidada, ello no sin grave compromiso a la garantía constitucional del ne bis in ídem” (doble juzgamiento).