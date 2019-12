En la misma dirección, Berni reflexionó sobre la portación de armas de fuego fuera del horario de servicio de los agentes policiales, ley que Fréderic piensa derogar. “El protocolo de uso de armas de fuego existe, pero hoy está en discusión si el policía tiene que portar o no el arma cuando termina su horario. ¿Cuál es el sentido de evitar que la policía use armas? ¿Vamos a evitar los gatillos fácil porque no porten armas? Es un error. Incluso, hay una estadística que dice que el 75% de las muertes policiales es fuera de servicio”, continuó con sus definiciones tajantes.