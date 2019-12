Hace varias semanas que Alberto Fernández no puede dormir. Como mucho cuatro, cinco horas seguidas. Anoche no fue diferente, salvo por un detalle: ahora sí llegó el día en que se convertirá en presidente, algo que no estaba en sus planes. Escribió el discurso que dará hoy en la Asamblea Legislativa luego de que Mauricio Macri le coloque la banda presidencial. Quiso hacerlo él, casi en soledad, aunque tenía varias carpetas con datos que él había pedido.