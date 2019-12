En diálogo con LNE, reveló que Fernández lo solicitó para el cargo el 25 de octubre, dos días antes de la elección general. “Me sorprendió, mi cabeza estaba preparada para seguir en el parlamento porque él había dicho que no iba a repetir ministros”. Con su traspaso a Nación, la presidencia del bloque ahora oficialista quedó en manos de Máximo Kirchner. En ese sentido cargó contra quienes realizaron “una construcción destinada a decir que Cristina (Kirchner) se quedaba con todo , la historia es distinta: Alberto me dijo que me necesitaba en el Ministerio de Defensa”.