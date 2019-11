Lo que parecía un trámite, dejó de serlo en las últimas semanas. Por el momento no hay acuerdos de unidad. La diferencia clave reside en la conducción política. Un grupo de senadores del peronismo federal no quieren que Cristina se convierta en la dueña de la Cámara baja . No adhieren a lo que consideran que es un estilo de conducción verticalista. La identidad del kirchnerismo. Una identidad que no quieren para el nuevo tiempo del peronismo que llegó al gobierno.