Pero hay otra anécdota que pertenece a la vida íntima de Menem y de la cual Pallarols fue testigo involuntario. “Era un 25 de mayo y yo me había acercado a ver el cambio de guardia. En eso, se me acerca del director de ceremonial y me dice ‘me salvaste’. Yo no entendía nada. Después me contó que la señora del Presidente (Zulema Yoma) se había acuartelado en la Quinta de Olivos con el bastón de mando. Entonces vinimos mi casa y le presté un bastón para que pudiera usar en la asunción de su segundo mandato”, confesó.