Fernández, que mañana se reunirá con Amorim en la apertura del evento, le pidió que le transmitiera su alegría y su saludo y le contó que se siente “muy feliz” por lo que sucede en Brasil tras el fallo de la Corte que abrió la puerta a la liberación del ex presidente mientras haya recursos en pie y no haya condena firme en la causa por Lava Jato. También está en Buenos Aires la ex presidenta Dilma Roussef, quien junto a Fernández y el ex canciller brasilero integran el Comité por la Libertad a Lula.