Uno de ellos es el que corresponde al “expediente 2-286.0-2010” que se terminó resolviendo el 26 de junio de 2012. Allí se destaca que se “confirmaron las observaciones del ejercicio no subsanadas”, por casi 80.000 pesos. En la resolución se marcan irregularidades tales como “órdenes de pago mal confeccionadas”, “órdenes de pago sin autorización del responsable”, “órdenes de pago con documentación respaldatoria faltante y que no justifican la diferencia de rendición”, “órdenes de pago con comprobantes de meses posteriores” y hasta “gastos rendidos que no corresponden al uso de Fondos Fijos o Cajas Chicas”.