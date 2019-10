Explicaron que “dada la existencia de situaciones que el Tribunal efectivamente conoce –en el contexto de lo expresado por las Juntas Electorales Nacionales de otros distritos– que impiden la cobertura de la totalidad de las mesas receptoras de votos con ciudadanos que no sean afiliados y que al mismo tiempo estén debidamente capacitados, la descalificación –en virtud de la ausencia de motivación– de la resolución apelada no conlleva el desplazamiento de los ciudadanos designados para actuar en las elecciones del próximo domingo. Menos aun cuando no se ha demostrado que aquéllos se hubieran desempeñado irregularmente, en forma indebida o con parcialidad, en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto”.