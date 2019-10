Fernández ya avisó que está concentrado en el día después, el lunes 28. Le preocupa que no se repita la devaluación y el salto del dólar del lunes 12 de agosto, día posterior a las PASO. Es su obsesión esta semana, le preocupan los efectos que un día de furia en los mercados podrían tener sobre los precios y los salarios. Lo dijo ayer en Malvinas Argentinas: “Tenemos que pensar en el lunes 28, nos van a dejar un país complicado”, señaló. Sergio Massa, el anfitrión junto a varios intendentes, fue más duro en un mensaje al presidente Mauricio Macri: “Quiero pedirle que no haga más daño, el lunes los argentinos habrán hablado con su voto, que sea responsable y arme un equipo de transición y no siga portándose como un chico caprichoso que no le prestaron un juguete y lo rompe”.