La respuesta de Grabois no se hizo esperar. “Bullrich disfrutó la violencia y el comercio de armas con todas sus ‘ideologías’: desde lo que ellos llaman ‘terrorismo de izquierda’ hasta la derecha macartista. No somos como ella, ¡la CTEP no participó de ninguna agresión! Nuestra solidaridad con los periodistas”, escribió el dirigente de la CETEP en su cuenta de Twitter.