En la mañana del lunes, el candidato del Frente de Todos cerró una ronda de prensa improvisada en la puerta de su departamento en Puerto Madero contestándole a un reportero: “Andá a trabajar de periodista, no pasa nada”. Como en ocasiones anteriores, a Fernández se lo notó molesto ante preguntas vinculadas al rol de Cristina Kirchner en la campaña. Al respecto del hecho, aclaró: “Lo dije riéndome, en broma, de ningún modo quise ser descortés” . Y agregó: “Se generó una susceptibilidad en todos que no se puede creer, no estaba enojado; hay que romper ese mito de lo intocable de la prensa”. En caso de ser electo manifestó que su relación con el periodismo va a ser “buena”, pero “voy a seguir teniendo la misma franqueza que tengo hoy, si algo no me gusta lo voy a decir”, concluyó.