Diametralmente opuesta fue al terminar el encuentro la mirada de Felipe Solá, uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Fernández en su campaña. "Yo no hablo de quién ganó el debate. Si gana Alberto el 27 de octubre, van a ganar los argentinos“, afirmó. "Vi a un Presidente muy enojado porque no puede explicar el país que deja. Macri recurre a hablar del INDEC cuando no puede explicar la pobreza. No le puede endilgar el tema de la corrupción porque Alberto no tiene ninguna causa. Trató varias veces de sacarlo de sus casillas, pero no pudo”, analizó ante Infobae sobre el tono y discurso del Presidente.