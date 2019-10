El discurso más largo fue el de Verna, el anfitrión, voz autorizada para saldar viejas cuentas en la interna peronista. En una especie de mea culpa el pampeano reconoció las responsabilidades de los dirigentes en las derrotas y el avance de otra fuerza política. “Hay que pelear menos, hay que trabajar juntos”, arengó a la militancia mientras le cataban aquel viejo lema de “el pueblo unido jamás será vencido”. Entonces el pampeano hizo un racconto de cómo se unieron en la provincia (donde acuerdo mediante con La Cámpora dieron vuelta la elección dos años atrás) y pidió disculpas por su enojo con algunos colegas de otras provincias. “Una vez, a la salida del CFI, dije que había muchos compañeros cerca del calor oficial, dije que había gobernadores más cerca de Macri que de Perón... y en algún caso no me equivoqué”, se rió y giró sobre sí mismo para mirar a los Fernández. También recordó cuando un sector del peronismo decía que “el límite es Massa” y del otro “el límite es Cristina”. “Yo les decía (se dio vuelta nuevamente y miró a la ex presidenta) que el límite no es Cristina, el límite es Macri y eso que he tenido flor de quilombos con Cristina”. Ahí fue cuando la elogió porque su anuncio del 18 de mayo con la definición de la fórmula Fernández-Fernández “resolvió el crucigrama”.