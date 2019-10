“Cuando comenzamos a gobernar todos los días eran críticos. Las guardias de los hospitales no tenían insumos; los policías sin chalecos; no sabíamos cuántas escuelas habían; las obras de inundaciones estaban paradas o no habían empezado. Frente a esa situación decidimos dos prioridades para gobernar que las resumí en dos verbos: estar y hacer”, comenzó.