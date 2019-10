--El general Juan Domingo Perón decía que los dirigentes sindicales eran ‘sabios y prudentes’. Nosotros hemos sido muy prudentes, tal vez no tan sabios. Pero en esta oportunidad creo que también hemos sido muy sabios, porque no nos vamos a olvidar de lo que nos plantea el gobierno. Me parece que allí tenemos un enorme desafío. La derrota en las PASO del gobierno era esperable porque es muy difícil que a un gobierno le pueda ir bien con el trazado económico que diseñó el actual Ejecutivo nacional. Me refiero a la pérdida de 500 mil puestos de trabajo, tarifazos, la inflación, el endeudamiento, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Todas fueron medidas en contra de las mayorías populares. Con lo cual era esperable que sucediera esto. Creo que hace tiempo que este gobierno está derrotado.