Pero no había reacción sobre el modo político de recorrer el larguísimo camino que aún restaba hasta el 27 de octubre. Y en rigor, la idea de las marchas nació en parte de la ruptura del esquema duranbarbista, con pases de factura en todo Cambiemos e incluso dentro del macrismo original, no sólo expresadas por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Pero el ingrediente más significativo no fue o al menos no fue únicamente resultado de los análisis y cruces internos: pesó la marcha del último sábado de agosto, que terminó en Plaza de Mayo con Macri en el balcón de la Casa Rosada.