Y agregó: “Pero si ya aparece como suficientemente grave esa acusación contra un destinatario genérico, en mi caso particular cobra particular sentido ofensivo, ya que tuve el honor de desempeñar la función pública durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, quien me distinguió designándome su ministro del Interior, cargo que ejercí con la mayor dedicación y esmero, y que me colmó de satisfacciones tanto en el plano personal como en el político. Mi pertenencia a la Unión Cívica Radical, a la cual he consagrado mi vocación política, me obliga a mantener en alto sus principios y, por lo tanto, a interponer esta querella en defensa de sus valores. Se comprenderá entonces el dolor profundo que me causa la expresión pública de la imputada. Me ha dicho que soy un corrupto, en una alocución que en absoluto requería que siquiera hiciera referencia a mi persona; y sin un contexto de interés público que siquiera permita encontrar algún sentido a semejante acusación. Simplemente para ilustrar un relato completamente autorreferencial, se llevó por delante muchos años de lucha honrada por el bien de mi Patria, y por construir al mismo tiempo una familia de la que me siento orgulloso. Todo ello es pisoteado con facilidad y ligereza por Carrió, tildándome de corrupto en forma desaprensiva y sin la menor consideración por las consecuencias de sus actos. Me queda además la tranquilidad de haberme presentado voluntariamente ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas al término de mi gestión, poniéndome a su disposición para cualquier requerimiento que, dicho sea de paso, nunca se ha producido”.