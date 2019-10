“Observo al Presidente sin escuchar lo que dijo la sociedad en las urnas. No le pidió que haga una caravana electoral en Argentina y que vuelva a decir que sí se puede, cuando no pudo y, además, no se debe hacer lo que hicieron” , sentenció el economista, que compartió el acto con su compañera de fórmula Verónica Magario, y el candidato a intendente del peronismo en la localidad bonaerense, Juan Debandis.