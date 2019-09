En Catamarca, pese a que no hay límites a las reelecciones, Lucía Corpacci se corrió del centro de la escena y decidió no ir por su tercer mandato. Decidió cederle la candidatura al intendente de San Fernando del Valle,Raúl Jalil, y ser ella quien encabece la lista de diputados nacionales por el peronismo poniéndole fin a sus ocho años de gestión. Con Jalil encaminándose a ser electo, el resto de los partidos: Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el Gen y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, no presentan candidatas a la gobernación.