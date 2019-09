El presidente fue invitado por Antonio Guitierres, secretario general de Naciones Unidas, a un almuerzo protocolar con sus colegas que participan en las sesiones de la Asamblea General. Macri tiene recuerdos agridulce de este evento que se repite todos los años: una vez se cruzó con Teresa May -ex premier británica- y después aseguró a los periodistas que habían hablado sobre la soberanía de las Islas Malvinas. No fue cierto, y generó una polémica fugaz con el Reino Unido.