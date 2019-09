"Ella no puede ser una mera vicepresidenta porque fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa -siguió diciendo-. Esto no lo puede ignorar ningún político, sobre todo no lo puede ignorar Alberto Fernández. Hay un primer lugar que le corresponde a Alberto Fernández, pero antes hay un primer lugar que le corresponde a ella por abrir esta posibilidad. Ella ocupa como dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político".