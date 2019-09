Sobre la comparación con el cepo del kirchnerismo, dijo "que la prensa la llame como le sea gráfico, preferimos pecar de exagerados y no de escasos". Si bien aseguró que "es una medida preventiva para asegurar los recursos para los depositantes y que el tipo de cambio no suba, son medidas incómodas, que no son típicas de un país normal, pero si no las hacemos las consecuencias son peores que estas". "Son necesarias para evitar males mayores", enfatizó.