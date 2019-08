"El dolor enseña, lo de Néstor fue un golpe muy, muy fuerte. Antes de que pasara lo de Néstor no tenía tanta cercanía con la gente. Él no, siempre fue un animal de pueblo. Después de lo de él, es como que empecé a sacar fuerza de la gente que se me acercaba. Creo que me hizo abandonar también esa cosa de universitarios, que tenemos esa tendencia a hablar difícil para parecer más inteligente, con él se me empezó a ir", agregó.