Con su habitual estilo estridente, Carrió aseguró que el candidato a presidente del Frente de Todos "es un hombre muy peligroso" y su candidata a vice "es el caos". En ese sentido, dijo que Fernández "no es solo un títere" y aseguró que el ex jefe de Gabinete "puso hackers para hacerle una operación a (Enrique) Olivera para que yo no ganara la Capital" (en las elecciones de 2005).