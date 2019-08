"La situación está muy complicada. No vamos a mentir. Pero María Eugenia seguirá adelante y ya dijo que dará pelea aunque sea en soledad hasta el final", admitió ante Infobae, casi en tono desesperado, un ministro de Vidal. El mensaje no podría ser más desolador: la gobernadora bonaerense tenía previsto lanzar un paquete de medidas económicas para paliar la situación de las clases medias y bajas que le dieron la espalda en las PASO. Pero deberá contentarse con las medidas que lanzó la Nación de eliminación del IVA en productos básicos, los bonos a estatales y el refuerzo en planes sociales. No sabe a ciencia cierta si estas medidas serán suficientes.