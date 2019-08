Todos buscaron mostrar que entre ellos no hay grieta sino que son un equipo. Y que no habrá enfrentamiento con sectores contrarios. "No es un River-Boca donde alguien gana y otro desciende", sorprendió Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta que siempre sostuvo un discurso de amigos y enemigos. Massa lo llamó "Maxi", lo abrazó y recordó que "faltan algunos, les queremos pedir que vengan, que los queremos tomar de la mano". "Dudaban de que tuviéramos la capacidad de trabajar juntos", continuó antes de presentar a Axel Kicillof. "Hoy los bonaerenses te dieron una enorme muestra de confianza", le dijo. Y le pasó la posta para que también el ex ministro de Economía apuntara a los conceptos que incluyen y no alejan a los distintos.