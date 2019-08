— Luis Rosales (LR): Macri siempre quiso ser presidente. Pero en 2007 aterrizó en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese año, Cristina Kirchner no tuvo un competidor importante en las elecciones. En 2011, otra vez Macri no se animó a la carrera nacional. En el ínterin, la familia Macri hizo formidables negocios con el Gobierno. Lo reconoció el propio Presidente, cuando al morir su padre sugirió que estaba involucrado en ciertos temas. En 2015, ¿para quién trabajó Cristina Kirchner, Scioli o Macri? Todo parece indicar que no ayudó mucho a Scioli, al menos. Luego, entre 2015 y 2017 ninguna causa avanzó lo suficiente para pedir la prisión preventiva de la ex presidente. En ese período ella no tenía fueros. Cuando se convierte en senadora los recupera y allí todas las causas le dictan la prisión preventiva. ¿Quién tenía la llave en el Senado para sacarle los fueros? Pichetto, ahora candidato a vice presidente de Juntos por el Cambio. Hay una sucesión de hechos que indican que, si no hay un pacto, hay una necesidad mutua muy marcada.